Новый облик войны 1 Александр Коваленко

7.08.2026, 9:17

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Фото: Swarmbotics AI

Как Украина применяет боевых роботов и меняет будущее.

Десант дронов? Возможно ли такое, что Украина создаст новый облик войны на поле боя?

Для неискушенного читателя стало открытием то, что украинский тяжелый дрон «Вампир» доставил в тыл противника наземный роботизированный комплекс ARK-1, который впоследствии расстрелял позицию противника.

Мы уже неоднократно становились свидетелями того, как украинские НРК осуществляли огневой контроль участка фронта, отстреливая противника в режиме нон-стоп, или как брали в плен оккупантов, оказавшихся в ловушке, созданной наземными и воздушными средствами, и видели, как ровняется с землей позиция противника в занятом покинутом доме.

Не так давно мы даже видели, как была посредством десантирования НРК на Кинбурнскую косу подавлена огнем позиция РОВ. Но воздушный десант — это и вправду то, что было официально, на уровне СМИ, показано впервые и, что может ожидать противника в ближайшей перспективе.

Стоит отметить, что передовым в вопросах применения беспилотных систем в составе СОУ на сегодняшний день является 3-й Армейский корпус, который не только масштабировал использование дронов и НРК, но интегрировал их в общую систему управления и планирования операций как неотъемлемую часть.

На момент принятия под свою ответственность полосы в 160 км, 3-й АК смог в кротчайшие сроки стабилизировать ситуацию на участке, где терялось ранее до 60 км² ежемесячно, а с конца весны – начала лета 2026 и вовсе перейти в режим системных контратак, что также стало результатом высокоэффективного применения как подготовленного личного состава, нетривиальных тактических решений, так и технологической компоненты.

В ходе нашумевшего интервью Лоре Лумер командующий 3-м АК генерал Андрей Билецкий отметил: «Мы — самый большой корпус на планете по использованию беспилотных систем, как наземных, так и воздушных. Но следует четко понимать, что в любом случае эффективность зависит не от количества пилотов или количества дронов, а в первую очередь от системы управления и системы планирования».

Представить себе настолько глубокую интеграцию дронов в процесс выполнения боевых задач украинскими подразделениями и формированиями еще два–три года было невозможным. Так кого тогда удивит, если через какое-то время мы с вами увидим кадры того, как в тыл противника десантируется взвод НРК и при поддержке воздушной компоненты, состоящей из разведывательных дронов, дронов-бомберов и fpv-дронов-камикадзе, зачищается участок без потерь в личном составе?

Тем более, что вопрос потерь личного состава для каждого подразделения и для каждого командира должен стать не голословным, а критически важным…Технологическая же компонента, дроны и НРК в этом вопросе являются шагом вперед, позволяя в целом сократить потери личного состава в нынешних условиях минимум на 30%, а в будущем этот показатель может выйти на уровень 50%.

Но это будет касаться только тех подразделений и формирований, где действительно глубоко и всеобъемлюще рассматривается интеграция технологичной компоненты и, очевидно, что не полной, но так же немаловажной частичной замены личного состава.

Создаст ли Украина новый облик войны на поле боя? Ответ уже очевиден — да. Единственное только — это вопрос повсеместного применения, масштабирования уникального опыта внутри СОУ, а так же эволюция и совершенствование, без каких-либо преград.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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