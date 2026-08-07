Серия взрывов в Крыму: горит военный аэродром «Гвардейское»3
- 7.08.2026, 9:48
- 5,386
Сильный пожар вызвал детонацию боеприпасов.
В ночь на 7 августа во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов в нескольких районах, в частности в Севастополе, Керчи, Феодосии и вблизи аэродрома «Гвардейское». На военном аэродроме, по сообщениям очевидцев, возник сильный пожар, также слышались детонации стрелковых боеприпасов.
Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на своих подписчиков. Также очевидцы поделились фото и видео последствий взрывов.
В частности, в районе мыса Фиолент в Севастополе, по словам очевидцев, произошел мощный взрыв, от которого дрожали окна. Также известно, что движение по Керченскому мосту перекрыли, а в Керчи местные жители слышали взрывы и стрельбу.
Кроме того, по словам очевидцев, в Феодосии зафиксировали попадание, вероятно, по скоплению техники в районе бывшего 13-го военного городка на Керченском шоссе.
Последствия попаданий
По словам местных жителей, несколько попаданий произошло и на аэродроме «Гвардейское». В результате загорелся склад горюче-смазочных материалов, а также были слышны детонации стрелковых боеприпасов. По словам подписчиков, попадания фиксировались в промежутках с 03:30 до 03:39 и с 04:34 до 04:47.
Очевидцы утверждают, что пожар был очень масштабным и освещал окружающую территорию на несколько километров. В то же время сообщается, что на аэродроме были видны два отдельных очага возгорания. С этого аэродрома российские военные запускают беспилотники типа «Шахед».
На момент публикации оккупационные власти не комментировали ситуацию.