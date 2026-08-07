Дебютировал эксклюзивный Bugatti стоимостью более $20 миллионов
- 7.08.2026, 10:19
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Авто назвали в честь жеребцов, которых использовали средневековые европейские рыцари.
Суперкар Bugatti Destrier создан по индивидуальному заказу. Автомобиль отличается элегантным дизайном в ретро-стиле, имеет роскошный салон и 1600-сильный W16.
Новый Bugatti Destrier покажут публике 16 августа в рамках выставки ретро-автомобилей в Калифорнии. А пока на официальном сайте Bugatti раскрыли основные подробности о модели.
Купе Bugatti Destrier — третья модель (после Brouillard и F.K.P. Hommage), созданная в рамках программы персонализации Solitaire. Эти авто производятся в единственном экземпляре и по индивидуальному заказу, поэтому они чрезвычайно дороги — стоят не менее 20 миллионов долларов. Destrier назвали в честь жеребцов, которых использовали средневековые европейские рыцари.
В основе новинки лежит трековый суперкар Bugatti Bolide, однако Destrier не столь экстремален, а более комфортабелен и роскошен. Да и дизайн купе более элегантен — с более плавными формами кузова, фирменной радиаторной решеткой в виде подковы и значительно меньшим регулируемым антикрылом. Стилисты черпали вдохновение в знаменитом Bugatti Type 57SC Atlantic 1936 года.
Кроме того, специально для этого автомобиля были созданы уникальные колесные диски (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади), а также разработан специальный оттенок темно-синего цвета. С этой расцветкой контрастируют декоративные элементы из полированного алюминия.
Салон Bugatti Solitaire Destrier отделан не только кожей и карбоном, но и нубуком, а также специальной тканью с вышивкой. Автомобиль получил руль-штурвал и изогнутую цифровую приборную панель.
Как и Bolide, суперкар Bugatti Destrier оснащен 8,0-литровым 1600-сильным двигателем W16 с четырьмя турбинами. Сохранены 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, полный привод, пневмоподвеска и карбоново-керамические тормоза.