Азербайджанский оппозиционер Али Керимли сообщил о нечеловеческих условиях в заключении

Азербайджанский оппозиционер Али Керимли сообщил о нечеловеческих условиях в заключении5
- 7.08.2026, 10:31
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Правозащитники призывают прекратить жестокое обращение и освободить политика.
Лидер азербайджанской оппозиции Али Керимли, находящийся под арестом с конца 2025 года, заявил через своих близких о резком ухудшении условий содержания. Во время заседания Апелляционного суда, где рассматривалась его жалоба с требованием заменить содержание под стражей домашним арестом, политик неоднократно просил дать ему воды, поскольку, по его словам, в СИЗО его лишают доступа к питьевой воде даже в сильную жару.
«В такую страшную жару мне не дают воды», — сказал он во время судебного заседания. В день слушаний температура воздуха в Баку достигала 30–35 градусов при высокой влажности, что делает обезвоживание особенно опасным. Родные политика также сообщили Charter97.org, что по дороге в суд он потерял сознание в автозаке после того, как ему отказали в питьевой воде.
«Они убивают меня здесь», — передал он короткое, но тревожное послание.
За месяцы заключения политик сильно похудел, его внешность заметно изменилась, а на лице появились глубокие следы физического истощения. Во время заседания он выглядел крайне встревоженным, эмоционально изможденным и находился под сильным психологическим давлением.
Ранее международные правозащитные организации уже выражали серьезную обеспокоенность условиями содержания Али Керимли. По данным Human Rights Watch, после интервью западным СМИ власти усилили давление — сократили телефонные разговоры, запретили передачи от семьи, отключили телевидение и ограничили доступ к печатным материалам. Правозащитники призвали прекратить жестокое обращение и освободить политика.