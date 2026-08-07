Азербайджанский оппозиционер Али Керимли сообщил о нечеловеческих условиях в заключении 5 7.08.2026, 10:31

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Али Керимли

Правозащитники призывают прекратить жестокое обращение и освободить политика.

Лидер азербайджанской оппозиции Али Керимли, находящийся под арестом с конца 2025 года, заявил через своих близких о резком ухудшении условий содержания. Во время заседания Апелляционного суда, где рассматривалась его жалоба с требованием заменить содержание под стражей домашним арестом, политик неоднократно просил дать ему воды, поскольку, по его словам, в СИЗО его лишают доступа к питьевой воде даже в сильную жару.

«В такую страшную жару мне не дают воды», — сказал он во время судебного заседания. В день слушаний температура воздуха в Баку достигала 30–35 градусов при высокой влажности, что делает обезвоживание особенно опасным. Родные политика также сообщили Charter97.org, что по дороге в суд он потерял сознание в автозаке после того, как ему отказали в питьевой воде.

«Они убивают меня здесь», — передал он короткое, но тревожное послание.

За месяцы заключения политик сильно похудел, его внешность заметно изменилась, а на лице появились глубокие следы физического истощения. Во время заседания он выглядел крайне встревоженным, эмоционально изможденным и находился под сильным психологическим давлением.

Ранее международные правозащитные организации уже выражали серьезную обеспокоенность условиями содержания Али Керимли. По данным Human Rights Watch, после интервью западным СМИ власти усилили давление — сократили телефонные разговоры, запретили передачи от семьи, отключили телевидение и ограничили доступ к печатным материалам. Правозащитники призвали прекратить жестокое обращение и освободить политика.

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