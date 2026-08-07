В центре Минска продают известный ресторан1
- 7.08.2026, 10:45
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Вместе с фирмой, которая им владеет.
В центре Минска продают известный ресторан «Бессонница», сообщает «Зеркало».
Ресторан-бар находится на улице Герцена в самом центре столицы. Его площадь указана 235 — 330 м², есть круглогодичная терраса на 95 м² и летняя — на 97,8 м².
«Работающий ресторан в самом лучшем месте Минска» с 2012 года работает с 2012 года каждый день с 19 вечера и до 5 утра. К его открытию причастен известный ресторатор Алексей Садовой.
Как указано в объявлении, продают его вместе с фирмой.
Цена — 749 343 рублей.