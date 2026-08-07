«Витебск» и минское «Динамо» провели первые матчи третьего раунда Лиги конференций
- 7.08.2026, 11:26
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Оба матча завершились со счетом 0:1.
6 августа прошли первые матчи третьего раунда футбольной Лиги конференций.
«МЛ Витебск» проиграл в гостях боснийскому «Борацу» со счетом 0:1. С 30‑й минуты первого тайма белорусы играли вдесятером. Был удален за две желтые карточки иранский новичок клуба Милад Мохаммади.
В другом матче минское «Динамо» со счетом 0:1 проиграло португальской «Браге».
Ответные матчи пройдут через неделю.