«Витебск» и минское «Динамо» провели первые матчи третьего раунда Лиги конференций 7.08.2026, 11:26

1,348

Оба матча завершились со счетом 0:1.

6 августа прошли первые матчи третьего раунда футбольной Лиги конференций.

«МЛ Витебск» проиграл в гостях боснийскому «Борацу» со счетом 0:1. С 30‑й минуты первого тайма белорусы играли вдесятером. Был удален за две желтые карточки иранский новичок клуба Милад Мохаммади.

В другом матче минское «Динамо» со счетом 0:1 проиграло португальской «Браге».

Ответные матчи пройдут через неделю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com