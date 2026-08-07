закрыть
15 августа 2026, суббота, 3:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Витебск» и минское «Динамо» провели первые матчи третьего раунда Лиги конференций

  • 7.08.2026, 11:26
  • 1,348
«Витебск» и минское «Динамо» провели первые матчи третьего раунда Лиги конференций

Оба матча завершились со счетом 0:1.

6 августа прошли первые матчи третьего раунда футбольной Лиги конференций.

«МЛ Витебск» проиграл в гостях боснийскому «Борацу» со счетом 0:1. С 30‑й минуты первого тайма белорусы играли вдесятером. Был удален за две желтые карточки иранский новичок клуба Милад Мохаммади.

В другом матче минское «Динамо» со счетом 0:1 проиграло португальской «Браге».

Ответные матчи пройдут через неделю.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук