OpenAI выпустит умную колонку в форме пончика

OpenAI выпустит умную колонку в форме пончика5
- 7.08.2026, 12:08
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Она будет стоить более $300.
Компания OpenAI готовит к выпуску в 2027 году новое устройство с искусственным интеллектом в форме пончика, которое будет стоить более $300, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, гаджет размером с хоккейную шайбу станет умной колонкой без экрана, которую можно будет легко переносить по дому одной рукой. Устройство получит голосовой интерфейс на базе ChatGPT, камеры, микрофоны, динамики, подсветку и подвижные элементы, призванные сделать взаимодействие с пользователем более естественным.
Как пишет Bloomberg, новинка станет первым устройством OpenAI для массового рынка и будет позиционироваться как AI-компьютер для повседневных задач. Проект разрабатывается совместно со студией LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Стоимость устройства, по данным агентства, составит от $300 до $400.
В долгосрочной перспективе OpenAI рассчитывает создать линейку собственных устройств с искусственным интеллектом и со временем предложить альтернативу современным смартфонам.