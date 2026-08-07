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Минскую пенсионерку задержали за организацию незаконной миграции

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  • 7.08.2026, 12:36
  • 3,716
Минскую пенсионерку задержали за организацию незаконной миграции

Она сдавала жилье иностранцам.

Силовики задержали 65-летнюю минчанку, которая «построила бизнес на нелегалах», сообщили в МВД. За два месяца через ее четырехкомнатную квартиру прошли 70 постояльцев из десятка стран.

Ранее судимая пенсионерка предоставляла иностранцам для жилья свою четырехкомнатную квартиру — с каждого получала 100 долларов, рассказали в МВД. Женщина долгое время «из корыстных побуждений обеспечивала нелегальное нахождение в республике выходцев из Южной Азии и Северной Африки».

За два месяца силовиками зафиксировано 70 постояльцев из 10 стран. На момент задержания в помещении находились 10 нарушителей.

Задержанные иностранцы. Фото: 3-е управление ГУБОПиК

«Через нее прошли сотни человек. При этом женщина достоверно знала, что у иностранцев отсутствовали визы Республики Беларусь либо иные документы, дающие право законно находиться в стране», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Женщину отправили в изолятор временного содержания. Часть ее квартирантов уже депортированы, остальные задержаны для дачи свидетельских показаний, после чего также будут выдворены за пределы страны.

В МВД напомнили, что по закону квартиросдатчику необходимо в течение трех часов после сдачи жилья иностранцам сообщить об этом в милицию.

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