Минскую пенсионерку задержали за организацию незаконной миграции

Минскую пенсионерку задержали за организацию незаконной миграции7
- 7.08.2026, 12:36
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Она сдавала жилье иностранцам.
Силовики задержали 65-летнюю минчанку, которая «построила бизнес на нелегалах», сообщили в МВД. За два месяца через ее четырехкомнатную квартиру прошли 70 постояльцев из десятка стран.
Ранее судимая пенсионерка предоставляла иностранцам для жилья свою четырехкомнатную квартиру — с каждого получала 100 долларов, рассказали в МВД. Женщина долгое время «из корыстных побуждений обеспечивала нелегальное нахождение в республике выходцев из Южной Азии и Северной Африки».
За два месяца силовиками зафиксировано 70 постояльцев из 10 стран. На момент задержания в помещении находились 10 нарушителей.
«Через нее прошли сотни человек. При этом женщина достоверно знала, что у иностранцев отсутствовали визы Республики Беларусь либо иные документы, дающие право законно находиться в стране», — сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Женщину отправили в изолятор временного содержания. Часть ее квартирантов уже депортированы, остальные задержаны для дачи свидетельских показаний, после чего также будут выдворены за пределы страны.
В МВД напомнили, что по закону квартиросдатчику необходимо в течение трех часов после сдачи жилья иностранцам сообщить об этом в милицию.