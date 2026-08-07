Евросоюз расширил санкции против России из-за ударов по Украине 7.08.2026, 12:38

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ЕС продолжит оказывать давление на РФ, пока та не завершит боевые действия.

Страны Евросоюза решили пополнить санкционный список против России из-за авиаударов по Украине. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.

«ЕС сегодня принял новые санкции, включив в черный список пять физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом»,— написала Каллас. Кто именно попал под ограничения, она не уточнила.

Дипломат обвинила Россию в атаках на гражданское население Украины. По ее словам, ЕС продолжит оказывать давление на страну, пока та не завершит боевые действия.

Накануне Великобритания расширила санкции против России. В перечень попали 12 компаний, одно физическое лицо и шесть судов. Речь идет, в частности, об Озон-банке, «Центр-инвесте», «Реалист банке», «Банке Ставр» и «ТелеПорт Банке».

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