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Шестикратный чемпион Франции продан за один евро

  • 7.08.2026, 13:02
  • 3,856
Шестикратный чемпион Франции продан за один евро

Футбольный клуб купила британская компания.

Французский футбольный клуб «Бордо» был продан за один евро во избежание закрытия. Об этом пишет издание Girondins.com.

За символическую плату клуб приобрела британская управляющая компания Sparta Capital при участии американской фирмы Park Bench.

В официальном заявлении клуба говорится, что новые собственники намерены стабилизировать управление и наладить конструктивный диалог с футбольными инстанциями. Sparta Capital уже привлекла 11 миллионов евро для операционного финансирования команды, что должно помочь покрыть текущие расходы и восстановить платежеспособность.

В 2024 году клуб пережил банкротство и утратил профессиональный статус. В июле 2026 года команду отстранили от национальных первенств из-за задолженности в 9 миллионов евро.

В активе «Бордо» шесть титулов чемпиона Франции и четыре победы в Кубке страны. Последнее чемпионство клуб завоевал в сезоне-2008/09.

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