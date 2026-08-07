В Бордо кардинально меняют правила для виноделов

В Бордо кардинально меняют правила для виноделов1
- 7.08.2026, 13:44
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Вино разрешили подслащать.
Производители вин категорий AOC Bordeaux и Bordeaux Supérieur вскоре получат возможность подслащивать свою продукцию, передает New Voice.
Организация по защите и управлению (ODG) этих двух AOC приняла соответствующую резолюцию на заседании 26 июня 2026 года. Изменения коснутся всех стилей, в частности красных, розовых и белых вин, а также кларетов (Claret).
Еще в конце 2025 года Национальный комитет вин по происхождению (CNAOV) при Национальном институте происхождения и качества Франции (INAO) постановил, что тихие сухие вина категории AOC могут подслащиваться при соблюдении определенных условий. Ранее такая практика допускалась исключительно для вин категорий IGP и VdF.
По данным отраслевой платформы Vitisphere, в ноябре 2024 года была подана заявка касательно Bordeaux Claret (легкого красного вина, которое обычно подают охлажденным) с просьбой разрешить корректировку уровня остаточного сахара после брожения — например, путем добавления несброженного виноградного сусла — и внести соответствующие изменения в спецификацию AOC.
Рабочая группа INAO сначала установила принципиальную возможность подслащивания тихих вин AOC при определенных условиях, а 12 февраля 2026 года определила, что для Bordeaux Claret уровень остаточного сахара после брожения может составлять до 7 граммов на литр. Теперь ODG планирует распространить это разрешение на все вина AOC Bordeaux и Bordeaux Supérieur.
Подслащивание разрешается начинать с 1 ноября года сбора урожая, хотя обогащение сусла с целью повышения содержания спирта остается строго запрещенным. В качестве подсластителей разрешено использовать исключительно:
Виноградное сусло;
Концентрированное виноградное сусло;
Ректифицированное концентрированное виноградное сусло.
Важное условие: все подслащивающие материалы должны происходить строго из того же апелласьона, что и само вино.