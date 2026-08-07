Сегодня — Международный день пива 8 7.08.2026, 14:10

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Главная идея праздника — собраться с друзьями и насладиться хорошим хмельным напитком.

Сегодня, в первую пятницу августа, более 80 стран мира объединяются, чтобы отметить Международный день пива. Несмотря на то, что этот праздник остается неофициальным, он имеет колоссальную аудиторию среди миллионов ценителей хмельного напитка, пивоваров, барменов и владельцев пабов на всех континентах.

Это празднование — не просто отличный повод встретиться с друзьями, а важная веха для всей глобальной индустрии напитков. Пиво занимает третье место по популярности среди всех напитков в мире после воды и чая, а также остаётся самым любимым алкогольным напитком планеты, генерируя сотни миллиардов долларов ежегодной выручки для мировой экономики.

Основателем Международного дня пива стал американский предприниматель Джесс Апшаломов, который в 2007 году решил создать специальный день для чествования этого напитка в своём баре в городе Санта-Круз, штат Калифорния. Главными целями инициативы было собрать друзей в дружеской атмосфере, поблагодарить пивоваров и барменов за их тяжелый труд, а также объединить мир вокруг общей страсти. Идея оказалась настолько удачной, что уже через несколько лет праздник превратился из скромной локальной вечеринки в международное фестивальное движение. Сначала фиксированной датой было 5 августа, однако позже празднование перенесли на первую пятницу последнего месяца лета для большего удобства посетителей заведений.

История самого напитка уходит корнями в глубокую древность. Первые упоминания о пивоваренном искусстве датируются более чем 6000 лет до нашей эры в древнем Междуречье. Шумеры и вавилоняне считали пиво священным даром, а в их пантеоне даже была отдельная покровительница пивоварения — богиня Нинкаси. В Средневековье центрами развития пивоваренного дела стали европейские монастыри, где монахи совершенствовали рецепты и впервые начали использовать хмель как природный консервант и источник характерной горечи. Важной вехой в истории стало принятие в 1516 году в Баварии «Закона о чистоте пива» (Reinheitsgebot), который позволял использовать для варки только три ингредиента: воду, ячмень и хмель (дрожжи как отдельный организм открыли значительно позже).

Кто пьет больше всех: страны-рекордсмены

Когда речь заходит о потреблении пива на душу населения, абсолютное мировое лидерство уже более трех десятилетий подряд удерживает Чехия. В среднем один чех выпивает более 140 литров хмельного напитка в год. В список самых преданных любителей пива традиционно входят также Австрия, Польша, Германия, Румыния и Ирландия, где показатели колеблются от 90 до 100 литров на человека в год.

Влияние пивной индустрии на экономику и культуру

Пивоваренная отрасль играет фундаментальную роль в мировой экономике. Она обеспечивает миллионы рабочих мест — от аграриев, выращивающих ячмень и хмель, до логистов, технологов, маркетологов и работников сферы гостеприимства. Кроме того, пивная культура стала неотъемлемой частью международного туризма. Знаменитый фестиваль Октоберфест в Мюнхене ежегодно привлекает более 6 миллионов гостей со всех уголков планеты, принося баварской экономике сотни миллионов евро прибыли.

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