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Лукашенко похвалил россиян и пожаловался на белорусов

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  • 7.08.2026, 14:33
  • 15,172
Лукашенко похвалил россиян и пожаловался на белорусов

Диктатор заявил, что белорусы его «не слышат».

Александр Лукашенко возмутился, что белорусы не заинтересованы в покупке пустующих разваливающихся домов в сельской местности. Он привел в пример россиян и пригрозил, что придет время — и белорусы будут «руками разводить, но будет поздно». Об этом узурпатор говорил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения, пишет БелТА.

Диктатор призвал население активнее приобретать пустующие дома, участки в небольших населенных пунктах. И привел в пример россиян, среди которых, по его словам, стал популярен «избинг».

— И они (россияне – прим.) пустующие избы скупают, ремонтируют, в порядок приводят, где-то сносят, — сказал Лукашенко. — А белорусы меня не слышат. Смотрите, белорусы, придет время, будете руками разводить, но будет поздно, — пожаловался диктатор.

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