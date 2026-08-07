Фотофакт: Лида и Молодечно после ночной бури

Фотофакт: Лида и Молодечно после ночной бури2
- 7.08.2026, 15:06
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Сильный ветер ломал деревья и срывал крыши с домов.
Многие пользователи Threads публикуют фото последствий ночной бури, которая пронеслась над Гродненской областью.
«Это не лес, это наш парк в Молодечно после сегодняшней бури», - пишет oleg.zholnerovich.
Жители города пишут, что ночной шторм в Молодечно повалил деревья, крышу у остановки, билборды и местами повредил линии электропередач. Комментаторы отмечают, что таких сильных разрушений из-за непогоды не было с 2000 года.
Буря затронула и соседний Лидский район. Фото поваленных деревьев и разрушенных зданий публикует family_lyx_ .
Напомним, вечером 6 августа в Беларусь пришел грозовой фронт, под удар непогоды попали многие районы страны. Нарушения электроснабжения зафиксированы в 438 населенных пунктах.
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