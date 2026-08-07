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«Проклятье августа» настигло российский рубль

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  • 7.08.2026, 15:25
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«Проклятье августа» настигло российский рубль

Рынок реагирует на продвижение в Сенате США закона об «адских санкциях».

Российский валютный рынок начал падением курса рубля традиционно неблагополучный август, который с распада СССР стал для страны месяцем бед и катастроф, сообщает The Moscow Times.

В пятницу, 7 августа, внебиржевой курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые с конца марта (83,01 рубля, по данным брокеров), а курс евро достигал 95,64 рубля и также установил максимум более чем за три месяца. Курс юаня на Московской бирже закрепился выше 12 рублей (12,17 рубля на 13.40 мск), прибавив почти 4% с начала недели.

Валютный рынок реагирует на продвижение в Сенате США закона об «адских санкциях», а кроме того, возможно, в валюту конвертируется часть рублей, которые люди выводят из банков (более 2 трлн рублей с начала года), отмечает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин.

Повышенный спрос также связан с закупками топлива за рубежом, при том что приток валюты в экономику снизился, продолжает Потавин: в августе на рынок приходит валютная выручка за нефть, проданную в июне–июле, а тогда цена российского сорта Urals падала до $40.

«Валюты начинает не хватать», — констатирует Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал»: в конце июля это стало видно на межбанковском рынке, где возник дефицит юаней. Ставки, по которым банки кредитуют друг друга в китайской валюте, взлетали до 9% годовых, хотя в норме держатся ниже 1%.

За три десятилетия постсоветской истории рубль лишь 8 раз смог закончить в плюсе август, который в массовом сознании стал «проклятым» для России месяцем: в августе 1991 года произошел путч; в августе 1998 года Россия объявила дефолт; в августе 2004-го года состоялась серия терактов, завершившаяся захватом заложников в Беслане 1 сентября. В августе 2000 года затонула атомная подводная лодка «Курск» — через несколько дней после смертоносного взрыва в подземном переходе московского метро.

Сейчас на рубль дополнительно давят закупки валюты Минфином и ЦБ, пишут аналитики Альфа-банка: власти пополняют истощенный Фонд национального благосостояния за счет нефтегазовых доходов бюджета, и в этом месяце приобретут юаней и золота на 128 млрд рублей.

С уровней мая рубль подешевел примерно на 20%, и тренд на его ослабление может продолжиться, считает Альфа-банк: к концу года он прогнозирует рост доллара до 87 рублей.

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