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Могилевчане в жару угощали напитками водителей общественного транспорта

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  • 7.08.2026, 15:23
  • 2,140
Могилевчане в жару угощали напитками водителей общественного транспорта

Необычная акция жителей областного центра.

Могилевчане решили облегчить жизнь водителям общественного транспорта в жаркую погоду и угостить их прохладительными напитками. Видео публикует в Threads juralekseev.

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Некоторые пользователи соцсети посчитали, что пить напиток, полученный от незнакомого человека — не самая лучшая идея, но большинство отметили, что белорусы привыкли доверять друг другу и оценили акцию. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Наши белорусы плохого не дадут водителям общественного транспорта. Мы — дружелюбная нация, всегда поможем в беде.

— Классная идея.

— Спасибо за доброту и такой хороший контент.

— Пока есть добрые люди, мир будет жить.

— Это очень мило! Спасибо вам!

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