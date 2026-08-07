На юге Беларуси обнаружили опасное существо

На юге Беларуси обнаружили опасное существо9
- 7.08.2026, 15:30
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Напоминает буйвола.
В агрогородке Лясковичи ученые обнаружили буйволовую цикаду — чужеродный инвазивный вид, который может вредить молодым плодовым деревьям, декоративным кустарникам и виноградникам. Насекомое внесено в «Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси», сообщили в Национальном парке «Припятский».
Находку сделали сотрудники научного отдела нацпарка совместно со специалистами Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам во время исследовательских работ.
Буйволовая цикада происходит из Северной Америки. Как рассказали в нацпарке, на территорию Беларуси она проникла в результате самостоятельного расселения со стороны Украины. Первые случаи обнаружения этого вида в нашей стране относятся к началу 2000-х годов.
Сейчас, как отмечают специалисты, вредитель встречается уже практически по всей территории Беларуси.
Свое название цикада получила благодаря внешнему виду: ее светло-зеленый панцирь имеет боковые выросты, из-за чего насекомое отдаленно напоминает голову буйвола.
Несмотря на небольшие размеры, вид представляет угрозу для сельского хозяйства. Особенно уязвимы молодые плодовые деревья, декоративные кустарники и виноградники.