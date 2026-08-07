В центре Львова прошел масштабный флешмоб с исполнением песен Кузьмы Скрябина

В центре Львова прошел масштабный флешмоб с исполнением песен Кузьмы Скрябина4
- 7.08.2026, 16:16
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Эмоциональное видео.
Во Львове, на площади Рынок, украинские звезды записали трогательное попурри из песен Кузьмы Скрябина. Свидетелями и участниками флешмоба стали обычные прохожие, пишет New Voice .
Специальный музыкальный проект представили в преддверии выхода фильма Кузьма: Страшно веселый. Лента выходит в украинский прокат 13 августа. Попурри из известных песен группы Скрябин в исполнении нового поколения украинских артистов сняли прямо среди прохожих — в самом сердце Львова.
Локацию выбрали неслучайно: вместо постановочного видео авторы стремились создать «атмосферу живой истории, в которой музыка Скрябина естественным образом объединяет совершенно разных людей».
Музыкальным продюсером попурри стал MONATIK — именно он объединил известные композиции Скрябина в одну целостную историю. К исполнению присоединились Tember Blanche, Krylata, Азиза, Yarima, Denoma, Feviane, а также Народный художественный коллектив Украины — хор Радуница.
«Для меня Кузьма — гениальная личность, поэтому эта работа была интересной, важной и очень ответственной. Она пронизана ностальгией, грустью утраты и любимыми песнями. Некоторые композиции пришлось соединить между строками, словно скрывая, но в то же время открывая новые грани творчества Кузьмы», — рассказал MONATIK.
Под видео с записью попурри — множество комментариев. «Пробирает до мурашек», «Колоссальная работа! Браво», «Невероятно!» — пишут люди.
Попурри создали в поддержку выхода в кинотеатрах документального фильма «Кузьма: Страшно веселый режиссера Артема Григоряна».
Это история Андрея Кузьменко, лидера группы Скрябин, которого любили миллионы. В фильме будут представлены эксклюзивные, ранее не показанные архивные материалы из жизни певца. Как говорят создатели, В фильме покажут внутренние перемены артиста, самоиронию и «жизнь на полной скорости, которая до сих пор не отпускает».