США потребовали освободить из российской тюрьмы американского морпеха 2 7.08.2026, 17:02

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Госсекретарь США Рубио изложил свои требования главе МИД РФ Лаврову.

Госсекретарь США Марко Рубио поднял вопрос об освобождении американского гражданина и бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 июля, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По данным агентства, Вашингтон добивается освобождения Гилмана, чтобы он мог получить срочную медицинскую помощь. Чиновник Белого дома рассказал Reuters, что администрация неоднократно пыталась вернуть Гилмана в США.

Гилман с 2022 года находится в российской тюрьме. По данным родственников и правозащитников, он может находиться в тяжелом состоянии и его кормят через зонд. Около месяца назад его перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение гражданской клиники после того, как у него диагностировали диссоциативный ступор. Мать Гилмана и представитель американского консульства заявили, что им не разрешают посещать его в больнице.

Роберта Гилмана задержали в январе 2022 года в поезде Сухум — Москва. По версии российского следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушал порядок и избил сотрудника полиции. Изначально суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии по делу о применении насилия в отношении представителя власти. После обжалования срок был сокращен до трех с половиной лет. Позднее Гилман стал фигурантом нового дела из-за конфликтов с сотрудниками колонии и следователем. В 2024 году по новым обвинениям ему назначили наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы

По данным Reuters, Гилман находится в списке американцев, которых Вашингтон хотел бы вернуть в рамках возможного обмена с Москвой. В мае 2025 года агентство публиковало список граждан США для обмена.

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