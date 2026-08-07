Александр Невзоров: Колобок должен заключить контракт на СВО 3 7.08.2026, 17:15

9,570

Орки на сеансах умирали бы от счастья.

Эксперимент Путина можно считать очень успешным. Ему, без особых проблем удалось вывести новый подвид людей. По сравнению с россиянами XXI века – мутанты штатовских боевиков – создания милые и безобидные.

Да, киноуроды Голливуда отгрызают друг другу ноги и высасывают кишки. Но, в отличии от русских коллег они не создают свой кинематограф, не избирают свою Госдуму, не пишут законов и не создают собственную культуру.

Умертвия Голливуда мирно жрут уцелевших людей, завывают и носятся по одичалым городам. А вот Кремль, создавая свою реальность, пошел гораздо дальше.

Русское кино нынче не просто специфично. Оно «параллельно» всем человечьим представлениям. Оно из другого, неведомого людям измерения. Такое «Госкино» могло бы быть в Мордоре. Орки на сеансах умирали бы от счастья. Есть, конечно, недоработки. «Колобок» должен был бы принять православное крещение и заключить контракт на СВО.

Фильм «Колобок» – еще один важный кирпичик реальности имени Путина. И отличный инструмент воспитания масс. Режим не поскупился и отслюнявил на этот шедевр миллиард рублей. Впрочем, данные об успехе «Колобка « весьма мутные.

Гос.источники настаивают на 50 миллионах выручки в первый же день. СМИ и каналы не способные к столь наглой и виртуозной лжи сообщают о том, что на все сеансы в Москве было продано лишь 4 (четыре) билета.

Александр Невзоров, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com