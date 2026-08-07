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Украинцы сбили российский беспилотник с помощью сетки, установленной на дроне

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  • 7.08.2026, 16:47
  • 3,450
Украинцы сбили российский беспилотник с помощью сетки, установленной на дроне

Видео.

В сети появилась видеозапись, на которой украинские защитники с помощью дрона, оснащенного сетеметом, сбили российский беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры мастерского перехвата российского БПЛА дроном с сетеметом сняли пилоты Сил обороны во время одного из боевых вылетов.

Сетемет — это специальное устройство, которое крепится к дрону и при приближении к вражескому беспилотнику производит выстрел сетью для его перехвата.

После выстрела сеть запутывает лопасти двигателей беспилотника, в результате чего тот теряет управляемость и возможность продолжать полет.

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