На Гродненщине охотники добыли «единорога» 14 7.08.2026, 16:40

6,862

Фото: Shutterstock

Фотофакт.

Лесные единороги не миф, а скорее аномалия. Чаще всего генетическая. Столкнулись с ней охотники в Вороновском районе.

Фото необычного трофея в Telegram-канале «Охота в Беларуси».

Необычную косулю добыли охотники в Вороновском охотхозяйстве. У животного был один рог.

Расположен он ровно по центру головы косули. Наверняка к этому привела врожденная аномалия. Если бы к единорожию привели механические травмы, рог находился бы сбоку.

В целом это обычная косуля. Специалисты утверждают, что ДНК-дефект никак не отражается на жизни животного. Кроме количества рогов лесные единороги ничем не отличаются от сородичей. Но людям напоминают мифических.

Фото: Telegram-канал "Охота в Беларуси"

Фото: Telegram-канал "Охота в Беларуси"

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com