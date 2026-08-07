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На Гродненщине охотники добыли «единорога»

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  • 7.08.2026, 16:40
  • 6,862
На Гродненщине охотники добыли «единорога»
Фото: Shutterstock

Фотофакт.

Лесные единороги не миф, а скорее аномалия. Чаще всего генетическая. Столкнулись с ней охотники в Вороновском районе.

Фото необычного трофея в Telegram-канале «Охота в Беларуси».

Необычную косулю добыли охотники в Вороновском охотхозяйстве. У животного был один рог.

Расположен он ровно по центру головы косули. Наверняка к этому привела врожденная аномалия. Если бы к единорожию привели механические травмы, рог находился бы сбоку.

В целом это обычная косуля. Специалисты утверждают, что ДНК-дефект никак не отражается на жизни животного. Кроме количества рогов лесные единороги ничем не отличаются от сородичей. Но людям напоминают мифических.

Фото: Telegram-канал "Охота в Беларуси"
Фото: Telegram-канал "Охота в Беларуси"
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