На Гродненщине охотники добыли «единорога»14
- 7.08.2026, 16:40
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Фотофакт.
Лесные единороги не миф, а скорее аномалия. Чаще всего генетическая. Столкнулись с ней охотники в Вороновском районе.
Фото необычного трофея в Telegram-канале «Охота в Беларуси».
Необычную косулю добыли охотники в Вороновском охотхозяйстве. У животного был один рог.
Расположен он ровно по центру головы косули. Наверняка к этому привела врожденная аномалия. Если бы к единорожию привели механические травмы, рог находился бы сбоку.
В целом это обычная косуля. Специалисты утверждают, что ДНК-дефект никак не отражается на жизни животного. Кроме количества рогов лесные единороги ничем не отличаются от сородичей. Но людям напоминают мифических.