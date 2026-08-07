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«Белорусы, я в нас не сомневалась»

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  • 7.08.2026, 16:54
  • 3,992
«Белорусы, я в нас не сомневалась»

Минчанка помогла незнакомому человеку.

Трогательной историей поделился в Threads 50—летний житель столицы vitalik_stephanovich.

«Я — инвалид третьей группы, — пишет он. — Получаю пенсию 191 рубль (50% от социальной забирает ОПИ) и зарплату 580, плохо хожу, с палкой.

Сегодня одна девушка спросила мой адрес, я думал, что она хочет прислать корм для моих кошек, а она заказала мне е-доставку на 73 рубля. Я и моя пенсионерка-мать сидим в шоке, мы такого не ожидали — килограмм пельменей, сгущенка, варенье и все то, что я себе позволить не могу, спасибо большое».

Пост собрал тысячи лайков и сотни комментариев. Сайт Charter97.org приводит самые популярные из них:

— Какие у нас все-таки прекрасные люди! Респект и уважение всем, кто кому—то может помогать.

— Обожаю белорусов!

— Пусть у вас и ваших питомцев все будет хорошо и пусть вас всегда всегда окружают такие замечательные люди!

— Белорусы, я в нас не сомневалась.

— Ради этого стоит заходить в соцсети, ради вашей человечности. Спасибо всем и здоровья автору поста.

— Вы, белорусы, какие-то особенные, светлые такие.

— Молодец девушка, рука дающего не оскудеет.

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