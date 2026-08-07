В Риге отрепетировали вторжение вероятного противника

В Риге отрепетировали вторжение вероятного противника2
- 7.08.2026, 17:26
- 1,800
На улицах столицы Латвии возвели баррикады.
Власти Риги провели учения, в ходе которых на одной из улиц латвийской столицы установили заграждения против воображаемого противника. Об этом сообщает местное агентство Press.lv.
Журналисты уточняют, что подобные маневры проводились в Риге впервые. В ходе учений на улице Ояра Вациетиса возвели противотранспортные заграждения, «призванные замедлить передвижение вражеских сил в городской среде».
Во время маневров также использовалась тяжелая техника для возведения препятствий из бетонных блоков, противотанковых металлических щитков, бревен и других элементов. Кроме того была отработана возможность разделения территории на функциональные зоны, а также организация безопасного потока людей.
В учениях приняли участие около 15 человек, а за ними следили около 50 наблюдателей из государственных и местных органов власти.
Press.lv добавляет, что инициатором маневров выступило самоуправление Риги, а организатором и координатором – Управление гражданской защиты Рижской думы совместно с инженерной ротой 1-й Рижской бригады Замессардзе — добровольной вооруженной организацией, являющейся частью вооруженных сил Латвии.