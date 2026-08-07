В Риге отрепетировали вторжение вероятного противника 2 7.08.2026, 17:26

1,800

На улицах столицы Латвии возвели баррикады.

Власти Риги провели учения, в ходе которых на одной из улиц латвийской столицы установили заграждения против воображаемого противника. Об этом сообщает местное агентство Press.lv.

Журналисты уточняют, что подобные маневры проводились в Риге впервые. В ходе учений на улице Ояра Вациетиса возвели противотранспортные заграждения, «призванные замедлить передвижение вражеских сил в городской среде».

Во время маневров также использовалась тяжелая техника для возведения препятствий из бетонных блоков, противотанковых металлических щитков, бревен и других элементов. Кроме того была отработана возможность разделения территории на функциональные зоны, а также организация безопасного потока людей.

В учениях приняли участие около 15 человек, а за ними следили около 50 наблюдателей из государственных и местных органов власти.

Press.lv добавляет, что инициатором маневров выступило самоуправление Риги, а организатором и координатором – Управление гражданской защиты Рижской думы совместно с инженерной ротой 1-й Рижской бригады Замессардзе — добровольной вооруженной организацией, являющейся частью вооруженных сил Латвии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com