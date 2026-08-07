Видеофакт: под Ивацевичами медведь устроил танцы у столба 8 7.08.2026, 18:00

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Забавные кадры были сняты фотоловушкой.

Медведь гулял по территории Ивацевичского опытного лесхоза и задержался недалеко от скрытой видеокамеры.

Уникальные кадры опубликованы в Threads в аккаунте Министерства лесного хозяйства.

Специалисты напоминают, что встреча с медведем, особенно с медвежатами, может быть крайне опасной. При виде зверя нельзя убегать или провоцировать его. Если медведь заметил человека, рекомендуется сохранять спокойствие, медленно отступать и не совершать резких движений.

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