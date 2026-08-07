Новый «Пекин 1972» 4 Андрей Пионтковский

7.08.2026, 18:54

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КНР повторит старый маневр?

Украинский «Киссинджер» уже получил официальное приглашение в Чжуннаньхай и вылетает в Пекин на днях. Украинский «Никсон», посетивший за последние годы десятки различных стран, готовится к самому важному в своей жизни государственному визиту.

Все трое — Си, Зеленский, Сибига — призваны Историей (Провидением, Мировым Духом) повторить блестящую геополитическую комбинацию своих предшественников (Мао, Никсон, Киссинджер), решившую исход III мировой войны — переход Китая в ходе холодной войны на Правильную Сторону Истории (1972), который определил неминуемое поражение СССР.

Целый месяц я, с растущей надеждой, фиксировал всё новые сигналы готовности руководства КНР повторить маневр 1972 года. Скептики возражали мне: да, прекращение огня было бы замечательно для Украины, но зачем это нужно китайцам? Наоборот, Китай заинтересован в продолжении войны. Каждый ее день ослабляет Россию и все больше превращает ее в абсолютно зависимого вассала КНР.

Во-первых, Россия уже необратимо достигла уровня зависимости Большого Лаоса, как ее ласково любят называть в китайских социальных сетях. А дальнейшее ее ослабление уже снижает ценность ее эксплуатации как своего вассала.

А во-вторых, и это самое главное, представьте себе, насколько возрастет во всем мире престиж Китая как ответственной глобальной державы после успешного разрешения им украинского «кризиса». Особенно на фоне провала американской дипломатии.

И все-таки все мои рассуждения на тему «Новый 1972» до вчерашнего дня могли восприниматься как психологические допущения. Вчера они начали обретать реальную плоть. Появилось заявление МИД Украины, подтверждающее, на мой взгляд, что та же тема активно обсуждается на уровне МИДов двух стран. Впрочем, судите сами:

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига получил официальное приглашение от главы Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И посетить КНР (Китайскую Народную Республику). Об этом сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны согласовывают возможные даты поездки.

По словам Сибиги, во время переговоров с китайским коллегой он призвал Пекин поддержать прекращение огня, подчеркнув, что это соответствует принципам, которые Китай декларирует в отношении завершения войны, развязанной в Украине страной-агрессором РФ.

Ну, что ж, «Киссинджер» свою роль обозначил. Осталось дождаться аватаров Мао и Никсона на совместной пресс-конференции в Чжуннаньхае.

Товарищ Си потребует от Зеленского и Путина немедленно прекратить огонь «по линии, где стоим» и собраться с ним вместе в Пекине на следующей неделе, чтобы обсудить долгосрочное мирное урегулирование кризиса, «исходя из принципа сохранения нерушимой территориальной целостности всех государств».

Зеленский принимает оба предложения Си и выражает ему признательность за конструктивное и объективное посредничество...

Среднестатистическую продолжительность жизни Путина после окончания этой пресс-конференции в Пекине оцениваю в 2–3 дня.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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