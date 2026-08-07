«Мадяр»: В Херсонской области поражена база ФСБ «Беня House» 7.08.2026, 19:17

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Уничтожен целый ряд целей.

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины успешно нанесли удары по ряду российских целей, среди которых — база ФСБ РФ «Беня House» в Херсонской области, 10 энергоузлов и другие объекты.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт («Мадяр») Бровди. «База ФСБ «Беня House» в Херсонской области, «Крымский рубильник off»: +10 энергоузлов и другие объекты — в течение 48 часов 6–7 августа были уничтожены «Птицами» СБС», — заявил «Мадяр».

Командующий уточнил, что в оперативной глубине противника было уничтожено 102 вражеские цели: 6 судов теневого флота в Черном и Азовском морях (2 танкера и 4 сухогруза), 8 ТПД противника, 2 склада ГСМ и боеприпасов, 2 комплекса РЛС, ЗРК «Бук», локомотивы, топливозаправщики, мобильную огневую группу (МОГ), 3 ретранслятора управления «Шахед/Герань», 5 коммуникационных башен.

Также поражены ремонтная база и укрытия вооружения и военной техники в населённом пункте Волчанское Запорожской области, склад МТЗ и ремонтная база военной техники в населённом пункте Новая Жизнь (Крым), ремонтно-восстановительная база в Абрикосовом (Крым) и другие объекты.

По словам «Мадяр», были уничтожены 10 энергоузлов противника, а всего в июле–августе на временно оккупированной территории Украины в ходе операции «Крым.рубильник off» были выведены из строя 211 энергоузлов.

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