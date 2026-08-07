Названа простая привычка для молодости мозга 2 7.08.2026, 19:40

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Секрет — в быстрой ходьбе.

Пожилые люди, сохраняющие исключительно высокую скорость ходьбы к 80 годам, реже сталкиваются с когнитивным снижением — таких людей ученые называют «супердвигателями». Исследование опубликовано в журнале Neurology.

«Большинство исследований сосредоточено на том, почему люди с возрастом ходят медленнее. Мы хотели понять обратное: почему некоторые взрослые старше 80 лет сохраняют исключительную подвижность и отражает ли это более здоровое старение мозга», — рассказал профессор неврологии Университета Стоуни-Брук Джо Вергезе.

Команда объединила данные трех больших исследований: международной выборки из 3989 человек старше 80 лет без деменции на старте, когортного исследования LonGenity из 197 участников с ежегодными когнитивными тестами и МРТ, а также посмертного анализа мозга 692 участников проекта RUSH.

«Супердвигателями» считали тех, чья скорость ходьбы была как минимум на 1,5 стандартных отклонения выше среднего для их возраста и пола — то есть примерно 7% лучших по этому показателю. У них оказался на 51% ниже риск развития когнитивных нарушений при последующем наблюдении, а на МРТ — больший объем гиппокампа, отвечающего за память и пространственную ориентацию.

«Супердвигатели показывали лучшие когнитивные результаты, несмотря на схожую с обычными людьми выраженность патологии болезни Альцгеймера при вскрытии. Это указывает скорее на устойчивость мозга, чем просто на меньшее количество заболевания», — отметил Вергезе.

Он подчеркнул, что исследование наблюдательное и не доказывает, что быстрая ходьба напрямую предотвращает деменцию — скорее оба явления отражают общую устойчивость организма.

«Активность на протяжении всей жизни — одна из лучших вещей, которая, как мы знаем, поддерживает физическое и когнитивное здоровье», — добавил ученый.

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