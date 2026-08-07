Украина может поддержать иск Литвы в Гаагу против Лукашенко

Украина может поддержать иск Литвы в Гаагу против Лукашенко4
- 7.08.2026, 20:07
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В Киеве перестали верить белорусскому диктатору.
Украинские чиновники обсуждают возможность присоединения к иску Литвы в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с просьбой расследовать вероятные преступления против человечности, которые были совершены в Беларуси. Об этом «Белсату» сообщил посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор.
«Да, есть обсуждение этой темы, потому что это было бы очень важно для Украины – выступить одним фронтом против режима (Александра) Лукашенко», – сказал Ярослав Черногор.
Литва обратилась в 2024 году в МУС, чтобы там расследовали вероятные преступления против человечности, совершенные беларусскими властями. Весной 2026 года стало известно, что суд взялся за расследование. Речь идет о депортации белорусов в Литву, которые произошли по политическим мотивам.
«Вы знаете, что у нас введены в этом году санкции против лично Лукашенко и его сыновей. Я думаю, что остальные вопросы – это скорее к представителям правоохранительных структур, к офису Генерального прокурора. Думаю, от них будет ответ в ближайшее время», – сказал Ярослав Черногор.
Посол прокомментировал и отношения Лукашенко с Киевом. По его словам, в Украине не особо верят извинениям белорусского диктатора в адрес Владимира Зеленского, соответственно, отношения это не исправляет.