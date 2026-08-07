На пороховой бочке 2 Александр Класковский

7.08.2026, 20:20

6,010

Лукашенко втянул Беларусь в опасную игру.

На совместных с Россией ядерных учениях в мае белорусские штурмовики Су-25 были переброшены подальше от границ со странами НАТО — под Бобруйск. Но если представить себе ядерный конфликт с Североатлантическим альянсом, то такая игра в прятки вряд ли спасет не только эти самолеты, но и Беларусь как таковую.

В марте 2023 года Владимир Путин заявил, что 10 самолетов белорусских ВВС переоборудованы под применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Военные аналитики пришли к выводу, что речь идет именно о старых советских штурмовиках Су-25 (на армейском сленге — «грачи»).

Почему Бобруйск?

Эти машины состоят на вооружении 116-й штурмовой авиабазы, которая дислоцируется под Лидой — в нескольких десятках километров от границ с Литвой и Польшей.

Но в мае, во время недавних ядерных учений, «грачи» базировались гораздо восточнее — на резервном аэродроме под Бобруйском. Такой вывод содержится в свежей публикации аналитиков американского Института исследований внешней политики (FPRI). Авторы изучили фото- и видеоматериалы об учениях, а также спутниковые снимки.

По оценке FPRI, такая переброска Су-25 могла быть связана с отработкой рассредоточения авиации и повышением ее живучести. На основании спутниковых снимков американские эксперты предполагают, что под Бобруйском использовались и ложные цели — макеты штурмовиков.

Говоря народным языком, белорусские военные действовали по принципу «хавайся ў бульбу».

Но американцы из FPRI сомневаются, что такая игра в прятки эффективна: «Вопрос о том, смогут ли эти меры существенно повысить живучесть этих самолетов, которым около сорока лет, или же затруднят их обнаружение в такой небольшой стране, как Беларусь, остается открытым».

Отметим, что «грачи» как носители ТЯО в условиях современной войны выглядят в принципе не слишком внушительно. Су-25 должен еще долететь до района применения авиабомбы, что делает его уязвимым для истребителей и зенитных комплексов противника.

Намного более грозными в этом плане представляются дальнобойные ОТРК «Искандер». В частности, «Искандер-М», как заявляется, может бить на 500 километров.

Такие комплексы российского производства состоят на вооружении 465-й ракетной бригады Вооруженных сил Беларуси, которая размещена под Осиповичами.

Важный штрих: как предполагает ряд западных аналитиков, изучавших спутниковые снимки, вблизи может находиться хранилище российского ТЯО. Добавим, что и до бобруйского аэродрома от этого предполагаемого хранилища рукой подать: около полусотни километров.

Насколько надежен принцип двух ключей?

Стоит подчеркнуть еще два важных момента.

Во-первых, нет железных подтверждений, что российское ТЯО действительно размещено в Беларуси. Об этом заявляли Путин и Александр Лукашенко, но не исключено, что они блефуют.

Во время майских учений Минобороны России сообщало, что специальные боеприпасы (эвфемизм, обозначающий ТЯО) к позиционному району белорусской ракетной бригады доставили российские военнослужащие.

Ряд комментаторов сделал вывод: ага, боеголовки для маневров завезли из России, то есть никакой ядерки в Беларуси нет! Но ведь Москва не уточнила, откуда были доставлены боеприпасы. Вполне можно допустить, что их привезли из предполагаемого хранилища под Осиповичами.

Если там и впрямь находится российское ТЯО, то его должно охранять подразделение 12-го Главного управления Минобороны РФ.

Второй момент заключается в том, что ядерные боеприпасы сами на противника не полетят. Ими нужно снарядить средства доставки, в нашем случае — белорусские Су-25 или «Искандеры».

Таким образом, формально можно говорить о принципе двух ключей. То есть пока Лукашенко не даст отмашки, российская ядерка с белорусской территории, по идее, не полетит.

Однако здесь есть как минимум два уязвимых обстоятельства.

Во-первых, Лукашенко не вечен. Где гарантия, что его место не займет радикальный адепт Путина?

Во-вторых, Россия может вновь наводнить Беларусь своими войсками, как это было перед нападением на Украину в 2022-м. И в чем тогда проблема для россиян подвезти ядерные боезаряды к своим ракетным комплексам или самолетам?

На пороховой бочке

Размещение российского ТЯО Лукашенко пытается продать населению как гарантию безопасности. Но это иллюзия. Империя может использовать белорусскую территорию для своей игры в «ограниченную ядерную войну».

Ряд западных исследователей считает, что российские стратеги допускают возможность ограниченно применить нестратегическое ядерное оружие, чтобы принудить противника прекратить конфликт на выгодных для Москвы условиях.

В западных исследованиях этот подход часто рассматривают как элемент предполагаемой российской концепции «эскалации ради деэскалации». При этом эксперты отмечают, что такой сценарий несет высокий риск неконтролируемого расширения конфликта.

Проще говоря, такая заварушка легко может перерасти в ядерный апокалипсис. И тогда никакие маневры типа переброски старых советских штурмовиков на резервный аэродром не спасут.

Александр Класковский, «Позiрк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com