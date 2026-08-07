Экс-главе МИД Венгрии Сийярто может грозить до трех лет тюрьмы 1 7.08.2026, 20:59

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Петер Сийярто

По делу о возможном получении взятки.

Бывшему министру иностранных дел Венгрии, соратнику Виктора Орбана Петеру Сийярто может грозить до 3 лет лишения свободы по делу о возможном получении взятки.

Об этом сообщает Index.

Стало известно, что дело о предполагаемом получении взятки бывшим главой МИД Венгрии Сийярто, которым сначала занималась прокуратура, передали в главное управление полиции Будапешта, поскольку оно в большей степени относится к его сфере ответственности.

В прокуратуре после получения заявления о возможном совершении преступления экс-министром заявили, что приведенная заявителем информация «может указывать на преступление в виде получения взятки».

Поскольку экс-министр больше не является депутатом и не обладает иммунитетом, в случае развития дела и доказательства его вины ему может грозить до 3 лет лишения свободы, пишет издание.

Также в Венгрии начали расследование в отношении государственных субсидий китайскому производителю электромобилей BYD — компании, в которую устроился Сийярто после ухода из парламента.

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