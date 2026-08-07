Экс-главе МИД Венгрии Сийярто может грозить до трех лет тюрьмы

Экс-главе МИД Венгрии Сийярто может грозить до трех лет тюрьмы1
- 7.08.2026, 20:59
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По делу о возможном получении взятки.
Бывшему министру иностранных дел Венгрии, соратнику Виктора Орбана Петеру Сийярто может грозить до 3 лет лишения свободы по делу о возможном получении взятки.
Об этом сообщает Index.
Стало известно, что дело о предполагаемом получении взятки бывшим главой МИД Венгрии Сийярто, которым сначала занималась прокуратура, передали в главное управление полиции Будапешта, поскольку оно в большей степени относится к его сфере ответственности.
В прокуратуре после получения заявления о возможном совершении преступления экс-министром заявили, что приведенная заявителем информация «может указывать на преступление в виде получения взятки».
Поскольку экс-министр больше не является депутатом и не обладает иммунитетом, в случае развития дела и доказательства его вины ему может грозить до 3 лет лишения свободы, пишет издание.
Также в Венгрии начали расследование в отношении государственных субсидий китайскому производителю электромобилей BYD — компании, в которую устроился Сийярто после ухода из парламента.