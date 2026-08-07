Основана премия Евы Вежновец
- 7.08.2026, 21:20
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Среди учредителей — Светлана Алексиевич.
Книжное сообщество объявило премию Евы Вежновец (псевдоним Светланы Курс). «Мы учреждаем ее, чтобы почтить память Евы Вежновец и поддержать белорусских писательниц», — говорят основатели.
Премия будет присуждаться белорусской писательнице. Жюри будет оценивать не отдельную книгу, а всю творческую работу автора.
Формирование призового фонда начнется 9 августа на книжном маркете в баре Karma Crew. Часть выручки от продаж книг будет направлена в фонд премии. Это только начало — позже мы откроем отдельный сбор.
Весь призовой фонд получит лауреат премии. Его размер будет объявлен публично. Первое вручение премии планируется до конца 2026 года.
Учредители премии: Светлана Алексиевич, «Медиазона.Беларусь», Ассоциация белорусских издателей, издательство «Пфляўмбаўм», Институт белорусской книги, независимые белорусские издательства и фестиваль Pradmova.
Писательница Светлана Курс скончалась 20 июля. Ей было 54 года, у нее было онкологическое заболевание. Последние годы она жила в Польше.