Путин боится летать в некоторые регионы России

Путин боится летать в некоторые регионы России1
- 7.08.2026, 21:12
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Из-за атак дронов.
После возобновления в июле поездок по регионам России Путин в основном выбирает территории за пределами европейской части страны. Об этом 7 августа сообщило российское издание «Агентство».
На следующей неделе Путин планирует посетить Новосибирск — это станет его пятым региональным визитом, при этом лишь одна из предыдущих поездок пришлась на европейскую часть России.
Исключениями стали Москва, Санкт-Петербург и Валдай, где у Путина есть резиденции, а также Казань. Визит в Казань оказался его первой поездкой в регионы за 223 дня. Во время этого визита в городе ввели жёсткие меры безопасности: стянули силовиков из других регионов, запретили передвижение на ряде улиц, а жителей предупредили о возможных проблемах со связью.
После Казани Путин стал ездить в регионы — Иркутск, Омск, Красноярский край, — которые этим летом либо вовсе не подвергались атакам украинских сил, либо становились их целью крайне редко.
В Омской области первые беспилотники сбили только 6 июля 2026 года — в тот же день в Омске впервые с начала войны закрыли аэропорт. Кроме того, тогда же впервые под удар попал Омский нефтеперерабатывающий завод.
В Иркутской области дроны фиксировали лишь однажды с начала войны — в июне 2025 года, когда атаке подвергся аэродром в рамках спецоперации СБУ «Паутина».
В Красноярском крае, как отмечает издание, беспилотники не сбивали ни разу с начала войны.