Соловьев устроил истерику из-за новостей о мобилизации в России 17 7.08.2026, 21:25

18,688

Пропагандист принялся оскорблять россиян.

Один из самых известных кремлёвских пропагандистов Владимир Соловьёв, опровергая слухи о новой волне мобилизации, фактически оскорбил своих же соотечественников. Скандальное заявление прозвучало в эфире его ресурса «Соловьёв LIVE».

Соловьёв крайне резко отрицает информацию о том, что уже этой осенью в России могут объявить новую мобилизацию, заявляя, что россияне якобы слишком недалёкие, чтобы подобная мера вообще могла сработать.

«Слухи о том, что мобилизация — это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях и распространяется. При этом никто не включает голову даже на секунду. А что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Вот сейчас выходят и говорят, что война. Понятно, что если проводить всеобщую мобилизацию, это должна быть война. Вот мы объявляем войну и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Учитывая условия современной войны. Это не Великая Отечественная по тому, как она ведется, какие умения, знания, навыки, вооружение должны быть у бойца. Это не тот народ! (…) Выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят и считает, что у него задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице регулярно, при этом не меняя пальца. Это совсем другие люди! И вы хотите, чтобы в это общество, в котором такое количество дебилов, пришли и сказали: "Граждане, отечество в опасности"? Да сознательные ребята давно уже там», — заявил пропагандист.

Ранее сайт Charter97.org писал, что РФ готовит мобилизацию полмиллиона человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com