В крови белоруса нашли 7,2 промилле алкоголя 8 7.08.2026, 22:15

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Он умер.

Житель Кобринского района, 1977 года рождения, был найден мёртвым в собственном доме — его концентрация этилового спирта в крови вдвое превысила смертельный порог. Подробности случившегося приводит Государственный комитет судебных экспертиз.

Тело мужчины обнаружила его мать, которая сразу же вызвала скорую медицинскую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Как установил эксперт, причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом.

«Его концентрация в крови составила 7,2 промилле. В переводе на крепкие алкогольные напитки это не менее 1,0–1,4 литра водки, выпитые за относительно небольшой промежуток времени», — пояснили в ГКСЭ.

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