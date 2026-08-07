Новые фото Путина подогрели слухи о его проблемах со здоровьем 19 7.08.2026, 22:56

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Фото: Getty Images

Диктатор выглядит изможденным.

Фотографии 73-летнего диктатора Владимира Путина — бледного и измождённого — вновь спровоцировали вопросы о состоянии его здоровья. Кремлёвская верхушка не первый раз сталкивается с необходимостью задуматься о том, что произойдёт после смерти российского лидера, пишет издание Daily Star.

В статье для журнала по внешней политике Foreign Affairs доктор Джулиан Г. Валлер, научный сотрудник Центра военно-морского анализа, предупреждает: Россию преследует неопределённость, поскольку у режима нет чёткого плана на будущее.

По оценке эксперта, Путин выстроил систему, которая принципиально отказывается готовиться к неизбежному, — в результате страна оказывается совершенно не готова к тому, что произойдёт, когда его не станет.

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