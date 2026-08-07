Дочь российского генерала, ответственного за мобилизацию, помогает от нее уклоняться 6 7.08.2026, 23:44

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За деньги.

Дочь начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского за деньги помогает военнообязанным россиянам получать фиктивные отсрочки и избегать отправки в армию, говорится в расследовании «Медузы».

Екатерина Бурдинская работает в московском юридическом агентстве Budovnits Family Law Agency и, по данным издания, занимается направлением, связанным с «решением вопросов» с военкоматами и мобилизацией. Её номер указан на сайте компании как контакт для клиентов, которым предлагают помощь с оформлением брони и отсрочек. Услуги рекламируются как конфиденциальные и без лишней огласки; журналисты нашли отзывы людей, утверждающих, что с помощью Бурдинской смогли избежать призыва.

При этом, как выяснила «Медуза», у Бурдинской нет профильного юридического образования: она окончила МАИ, а до работы в агентстве занималась продажами. Её отец Евгений Бурдинский с 2018 года руководит мобилизационным управлением Генштаба РФ, отвечая за вопросы призыва, мобилизации и другие направления военной кадровой политики. Ранее он публично критиковал уклонение россиян от службы и заявлял, что срочников не будут направлять в зону боевых действий.

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