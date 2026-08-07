В Германии над базой бундесвера заметили неизвестные беспилотники 2 7.08.2026, 22:10

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Фото: Reuters

Зафиксировано шесть пролетов.

В Германии в ночь на 7 августа в городе Мехерних к юго-западу от Бонна заметили два подозрительных беспилотника, которые пролетали над базой вооруженных сил страны (бундесвер). Об этом сообщили издания WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung со ссылкой на отчет полиции.

Беспилотники заметила охрана базы, затем туда приехали сотрудники полиции округа Ойскирхена. Они зафиксировали шесть пролетов беспилотников над базой. Один из дронов совершил несколько кругов над полицейскими.

По предварительным данным, над базой пролетали беспилотники типа Fly-380 VTOL, дальность полета которых может достигать 400 километров. Дроны такого типа могут развивать скорость до 150 километров в час.

Представитель оперативного командования бундесвера на запрос журналистов подтвердил, что над базой обнаружили беспилотники.

Deutsche Welle пишет, что база в Мехернихе — ключевая для логистики Германии. В защищенном подземном сооружении на глубине 130 метров находится склад материально-технического обеспечения. Там хранятся оборудование и запчасти для военной техники. На этой базе также работают специалисты бундесвера, отвечающие за техобслуживание и ремонт американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

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