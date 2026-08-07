Мадрид и Рим обменялись ультиматумами

Мадрид и Рим обменялись ультиматумами1
- 7.08.2026, 21:44
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Споры идут из-за пограничного контроля.
Испания пригрозила ввести ограничения для путешественников из Италии, если Рим к 9 августа не отменит погранконтроль, введённый на минувшей неделе в связи с массовым наплывом мигрантов в испанский автономный город Сеута, расположенный на африканском побережье Гибралтарского пролива и граничащий с Марокко. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает «Немецкая волна».
Италия в ответ заявила, что не примет «ультиматумов или диктата» Мадрида, и добавила, что сохранит приостановку режима Шенгенского соглашения для граждан третьих стран, прибывающих из Испании, минимум до 15 августа.
Италия хочет убедиться в отсутствии новой миграционной волны
По данным администрации Джорджи Мелони, испанские власти сами предупреждали о новом притоке мигрантов в Сеуту 15 августа. В заявлении говорится, что правительство пересмотрит режим только после того, как убедится в отсутствии новой миграционной волны и угрозы безопасности Италии.
Гражданская гвардия Испании ранее сообщила, что ей известно о призывах в интернете к новой попытке пересечения границы в Сеуте 15 августа, однако пока неясно, сколько человек может присоединиться к организаторам.
Речь идёт о самом низком уровне отношений между правым правительством Италии Мелони и кабмином испанского премьер-министра, социалиста Педро Санчеса, отмечает Reuters.
Прорыв мигрантов из Марокко в Сеуту
На минувшей неделе десятки тысяч человек нелегально прорвались по морю или по суше из Марокко в Сеуту, население которой составляет около 85 тысяч. Добиравшиеся по воде использовали импровизированные плавсредства, такие как надувные круги и автомобильные шины. Прибывшие в Испанию — в основном молодые люди до 30 лет, сообщили DW в МВД Испании. При попытке проникнуть на территорию испанского эксклава погибло порядка ста человек.
Правительство в Мадриде впервые с 2021 года направило в свой эксклав в Северной Африке военных для поддержания порядка. Гражданская гвардия Испании 1 августа приступила к установке в море плавучей стены длиной 500 метров, которая призвана преградить путь новым мигрантам. Кроме того, вдоль границы разместили цепочку заякоренных буев, предоставленных испанским ВМС, а оставленный между ними проход позволит катерам Гражданской гвардии круглосуточно патрулировать заграждение.