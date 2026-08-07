Мадрид и Рим обменялись ультиматумами 1 7.08.2026, 21:44

3,224

Споры идут из-за пограничного контроля.

Испания пригрозила ввести ограничения для путешественников из Италии, если Рим к 9 августа не отменит погранконтроль, введённый на минувшей неделе в связи с массовым наплывом мигрантов в испанский автономный город Сеута, расположенный на африканском побережье Гибралтарского пролива и граничащий с Марокко. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает «Немецкая волна».

Италия в ответ заявила, что не примет «ультиматумов или диктата» Мадрида, и добавила, что сохранит приостановку режима Шенгенского соглашения для граждан третьих стран, прибывающих из Испании, минимум до 15 августа.

Италия хочет убедиться в отсутствии новой миграционной волны

По данным администрации Джорджи Мелони, испанские власти сами предупреждали о новом притоке мигрантов в Сеуту 15 августа. В заявлении говорится, что правительство пересмотрит режим только после того, как убедится в отсутствии новой миграционной волны и угрозы безопасности Италии.

Гражданская гвардия Испании ранее сообщила, что ей известно о призывах в интернете к новой попытке пересечения границы в Сеуте 15 августа, однако пока неясно, сколько человек может присоединиться к организаторам.

Речь идёт о самом низком уровне отношений между правым правительством Италии Мелони и кабмином испанского премьер-министра, социалиста Педро Санчеса, отмечает Reuters.

Прорыв мигрантов из Марокко в Сеуту

На минувшей неделе десятки тысяч человек нелегально прорвались по морю или по суше из Марокко в Сеуту, население которой составляет около 85 тысяч. Добиравшиеся по воде использовали импровизированные плавсредства, такие как надувные круги и автомобильные шины. Прибывшие в Испанию — в основном молодые люди до 30 лет, сообщили DW в МВД Испании. При попытке проникнуть на территорию испанского эксклава погибло порядка ста человек.

Правительство в Мадриде впервые с 2021 года направило в свой эксклав в Северной Африке военных для поддержания порядка. Гражданская гвардия Испании 1 августа приступила к установке в море плавучей стены длиной 500 метров, которая призвана преградить путь новым мигрантам. Кроме того, вдоль границы разместили цепочку заякоренных буев, предоставленных испанским ВМС, а оставленный между ними проход позволит катерам Гражданской гвардии круглосуточно патрулировать заграждение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com