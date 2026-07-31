Италия приостанавливает действие Шенгенского соглашения с Испанией 31.07.2026, 20:11

В ответ на массовый приток мигрантов в испанский анклав Сеута.

Италия в одностороннем порядке объявила о приостановке действия Шенгенского соглашения о свободном пересечении границ с Испанией в ответ на массовый приток мигрантов в испанский анклав Сеута.

Об этом сообщило агентство ANSA.

Министерство внутренних дел Италии объявило о закрытии морских и воздушных границ с Испанией, что де-факто приостанавливает действие Шенгенского соглашения.

Решение было принято на заседании в пятницу утром в МВД под председательством министра Маттео Пьянтедози на основании информации Комитета по анализу иммиграции и безопасности границ.

У Италии нет сухопутной границы с Испанией, но эта мера затронет людей, путешествующих между этими двумя странами самолетом или по морю.

Кроме того, итальянский министр договорился со своим французским коллегой Лораном Нуньесом об усилении контроля вдоль сухопутной границы между Италией и Францией.

Стоит отметить, что Шенгенское соглашение, подписанное в 1985 году, позволяет свободное передвижение в пределах Европы. Однако страны-участницы могут временно возобновить контроль на внутренних границах при определенных обстоятельствах.

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