В испанскую Сеуту прорвались уже 60 тысяч мигрантов 31.07.2026, 18:54

Фото: Getty Images

Президент города сделал заявление.

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута резко обострился. В город за сутки прорвались около 60 тысяч человек.

Об этом заявил президент автономного города Сеута BХуан Хесус Вивас, сообщает The Guardian.

По его словам, последние оценки свидетельствуют, что «около 60 тысяч человек вошли в наш город2 в рамках наплыва мигрантов.

Это почти две трети обычной численности населения города.

«Очевидно, эта цифра демонстрирует невозможность выдержать такое давление», - подчеркнул Вивас.

Он также призвал правительство действовать решительно и немедленно, чтобы ответить на этот вызов.

Между тем испанское информационное агентство EFE сообщило, что количество мигрантов, погибших на пути в Сеуту, возросло до 43 человек.

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