Мобильные операторы вводят новшества 31.07.2026, 18:39

Что изменится?

Мобильные операторы анонсировали новшества для своих клиентов. «Зеркало» рассказывает, что изменится.

Компания МТС объявила, что в августе вносит изменения по отдельным услугам для частных и корпоративных клиентов.

«При этом размер абонентской платы на тарифных планах мобильной связи остается прежним, — отмечает оператор. — С 3 августа актуализируется стоимость международной связи, фиксированного интернета и некоторых дополнительных услуг. С 10 августа обновятся тарифы на голосовую связь и передачу данных в роуминге».

Оператор А1 объявил, что с 10 августа внесет изменения по мобильному интернету. «Так, с указанной даты в целях защиты оборудования клиента и подключенных к сети интернет лиц от несанкционированных действий третьих лиц компания имеет право вводить фильтрацию входящего и исходящего трафика по определенным портам сетевых протоколов.

Сведения об установленных ограничениях указаны на сайте компании a1.by», — заявили в компании. Пояснить, что именно изменится с 10 августа, в контакт-центре оператора не смогли, но пообещали перенаправить вопрос в профильное подразделение.

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