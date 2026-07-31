Мобильные операторы вводят новшества
- 31.07.2026, 18:39
Что изменится?
Мобильные операторы анонсировали новшества для своих клиентов. «Зеркало» рассказывает, что изменится.
Компания МТС объявила, что в августе вносит изменения по отдельным услугам для частных и корпоративных клиентов.
«При этом размер абонентской платы на тарифных планах мобильной связи остается прежним, — отмечает оператор. — С 3 августа актуализируется стоимость международной связи, фиксированного интернета и некоторых дополнительных услуг. С 10 августа обновятся тарифы на голосовую связь и передачу данных в роуминге».
Оператор А1 объявил, что с 10 августа внесет изменения по мобильному интернету. «Так, с указанной даты в целях защиты оборудования клиента и подключенных к сети интернет лиц от несанкционированных действий третьих лиц компания имеет право вводить фильтрацию входящего и исходящего трафика по определенным портам сетевых протоколов.
Сведения об установленных ограничениях указаны на сайте компании a1.by», — заявили в компании. Пояснить, что именно изменится с 10 августа, в контакт-центре оператора не смогли, но пообещали перенаправить вопрос в профильное подразделение.