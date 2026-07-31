закрыть
31 июля 2026, пятница, 19:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мобильные операторы вводят новшества

  • 31.07.2026, 18:39
Мобильные операторы вводят новшества

Что изменится?

Мобильные операторы анонсировали новшества для своих клиентов. «Зеркало» рассказывает, что изменится.

Компания МТС объявила, что в августе вносит изменения по отдельным услугам для частных и корпоративных клиентов.

«При этом размер абонентской платы на тарифных планах мобильной связи остается прежним, — отмечает оператор. — С 3 августа актуализируется стоимость международной связи, фиксированного интернета и некоторых дополнительных услуг. С 10 августа обновятся тарифы на голосовую связь и передачу данных в роуминге».

Оператор А1 объявил, что с 10 августа внесет изменения по мобильному интернету. «Так, с указанной даты в целях защиты оборудования клиента и подключенных к сети интернет лиц от несанкционированных действий третьих лиц компания имеет право вводить фильтрацию входящего и исходящего трафика по определенным портам сетевых протоколов.

Сведения об установленных ограничениях указаны на сайте компании a1.by», — заявили в компании. Пояснить, что именно изменится с 10 августа, в контакт-центре оператора не смогли, но пообещали перенаправить вопрос в профильное подразделение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко