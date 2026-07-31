«Обожаю белорусов!» 31.07.2026, 17:22

Примеры самоорганизации и взаимопомощи.

Пользователи Threads рассказали о том, как наши соотечественники ведут себя, когда кто-то сталкивается с проблемами.

«Обожаю белорусов! – пишет themaritur. – Я седьмой час стою на белорусско-польской границе (Берестовица). Нет, не потому, что очереди. Здесь прошло быстро. Все дело в том, что у нашего автобуса оказался какой-то неправильный чип, из-за этого он не может въехать в Польшу.

Так вот, вместо «кипиша» люди спокойно разделились на группы. Тех, у кого был самолет, пассажиров с детьми первыми пересаживали в другие автобусы. Остальные, я в том числе, спокойно ждали следующий.

А пока ждали — делились друг с другом едой, водители угощали чаем, кто-то шутил, кто-то помогал с чемоданами. Короче говоря, читайте первое предложение».

«Заехал в «Санту» за литром Спрайта, — пишет ar.rabau. — Выхожу с покупкой, навстречу незнакомец: Слушай, я видел, как из твоей машины кабель выпал, там у тротуара лежит. Просто случайный прохожий, которому есть дело до чужих проблем. Беларусь — это все-таки про людей».

Пользователи поддержали авторов постов. Сайт Charter97.org приволдит некоторые комментарии:

— Недаром говорят, что мы – «восточные немцы».

— Ситуации на границе с долгими ожиданиями всегда показывают настоящих людей, обожаю это.

— Приятно читать такое, хорошей Вам дороги! Я тоже люблю белорусов, люди есть разные, много хороших встречаю, и это очень греет и радует.

— Белорусы — европейская цивилизованная нация.

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