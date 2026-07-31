Сколько молочных продуктов нужно съедать для здоровых костей? 31.07.2026, 18:02

Рассказала врач.

Для поддержания здоровья костей эндокринолог Елизавета Золотова рекомендует употреблять не менее трех порций молочных продуктов ежедневно, так как в костной ткани депонируется около 99% кальция в организме.

– Здоровый человек, не говоря уже о пациентах с остеопорозом, должен съедать в день не менее трех порций молочных продуктов. Это может быть 30 граммов сыра, приблизительно 150 граммов йогурта, 100 граммов творога и 200 миллилитров молока или кефира, – говорит Елизавета Золотова.

При отказе от «молочки» возникающий дефицит кальция сложнее восполнить из альтернативных источников, поскольку он усваивается хуже.

Для эффективного усвоения кальция, по словам врача, организму необходим достаточный уровень витамина D. Без него кальций усваивается из желудочно-кишечного тракта всего лишь на 10 процентов.

Отметим, что все лучше проконсультироваться со своим врачом.

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