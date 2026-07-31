Франция заморозила активы топовой российской пропагандистки 31.07.2026, 17:44

Ее высылают из страны.

Французские власти приняли решение заморозить активы бывшего руководителя RT France Ксении Федоровой. Мера вступила в силу 31 июля и будет действовать в течение шести месяцев с возможностью продления, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Указ основан на специальном механизме, предназначенном «для предотвращения актов вмешательства», отмечает издание. Помимо финансовых ограничений, Федорова уже получила предписание покинуть Францию. По данным властей, причиной стали обвинения в распространении кремлевской пропаганды через французские медиа.

В настоящее время Федорова находится под домашним арестом. Ей предписано ежедневно отмечаться в полиции, а ее защита уже готовит апелляцию на решение французских властей.

Сама Федорова отвергла обвинения. В социальной сети X она назвала происходящее «цензурой» и «политическим давлением», заявив, что действия государства направлены против свободы выражения мнений.

Глава МВД Франции Лоран Нюньес, в свою очередь, подчеркнул, что меры не связаны с ограничением свободы слова. По его словам, речь идет о защите «основополагающих интересов нации». Министр также заявил, что Федорова «просто ретранслирует российскую пропаганду», поэтому к ней были применены предусмотренные законом меры.

При этом Нюньес отметил, что даже после этих решений во Франции сохранятся возможности для публичного выражения аналогичных взглядов. «Власти не стремятся запрещать политические позиции как таковые, а реагируют на деятельность, которую считают инструментом иностранного вмешательства», — отметил Глава МВД страны. Ситуация вокруг бывшего руководителя RT France может стать одним из наиболее заметных прецедентов применения нового французского механизма против предполагаемых операций внешнего влияния.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com