Трамп отказался передать Украине ракеты для Patriot 5 31.07.2026, 17:55

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Украина просила 300 ракет.

Президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot, о которых просил Владимир Зеленский во время их встречи в Вашингтоне, пишет издание The Atlantic.

Издание подчеркнуло, что прошлой зимой Украина все еще располагала ограниченным запасом ракет-перехватчиков Patriot для сбития российских ракет и защиты своей критически важной инфраструктуры. Однако война в Иране с тех пор истощила примерно две трети американских запасов этих ракет-перехватчиков, свидетельствует анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным аналитиков, в целом у США сейчас есть лишь 759 самых современных ракет Patriot.

«Зеленский попросил США предоставить 300 таких ракет для использования Украиной этой зимой. Трамп отказался. Вместо этого, во время переговоров с Зеленским в начале этого месяца в Анкаре он пообещал предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot, хотя Украина не сможет производить их в крупных масштабах в течение многих лет», – говорится в материале.

Один из украинских чиновников заявил изданию, что без возможности поразить пусковые установки баллистических ракет на территории России «у нас нет четкого плана, как пережить эту зиму».

Напомним, во время переговоров за закрытыми дверями в Белом доме, которые состоялись во вторник, 28 июля, Зеленский рассказал о плане, который позволил бы Украине пережить еще одну зиму в войне с Россией. Чтобы этот план сработал, Трампу пришлось бы обратиться за большой услугой к своему союзнику Илону Маску. Впрочем, как сообщили два осведомленных источника, Трамп не брал на себя обязательств по этому поводу, оставив будущее плана под вопросом.

Новое предложение, о котором ранее не сообщалось, предусматривает смену приоритетов для США, чтобы избежать отправки в Украину ракет-перехватчиков системы Patriot, запасы которых существенно сократились в связи с войной в Иране.

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