Украина срочно просит ракеты для Patriot у 40 стран 4 2.07.2026, 20:02

От скорости партнеров напрямую зависит защита украинского неба.

Украина обратилась к 40 странам-партнерам с просьбой о неотложном предоставлении ракет для Patriot уже в июле.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Минобороны Украины.

Отмечается, что ракеты просят предоставить в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины.

«Сбивание баллистических ракет остается ключевым вызовом из-за нехватки ракет к системам Patriot», - отметили в Минобороны Украины.

В министерстве подчеркнули, что для обеспечения страны антибаллистикой в апреле был впервые заключен рекордный контракт на сотни ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии. Они начнут поступать в течение следующих лет.

Кроме того, впервые был сделан шаг к закупке около сотни ракет к Patriot на 1 млрд долларов за счет кредита Евросоюза. В этом году Киев также впервые стал получать ракеты со складов дружественных стран.

«Однако этого недостаточно – Украине критически нужны дополнительные ракеты к системам Patriot. Они на складах партнеров. И именно от быстрых решений, масштабирования механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба», - подчеркнули в Минобороны.

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