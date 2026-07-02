Украина срочно просит ракеты для Patriot у 40 стран

Украина срочно просит ракеты для Patriot у 40 стран4
- 2.07.2026, 20:02
От скорости партнеров напрямую зависит защита украинского неба.
Украина обратилась к 40 странам-партнерам с просьбой о неотложном предоставлении ракет для Patriot уже в июле.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Минобороны Украины.
Отмечается, что ракеты просят предоставить в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины.
«Сбивание баллистических ракет остается ключевым вызовом из-за нехватки ракет к системам Patriot», - отметили в Минобороны Украины.
В министерстве подчеркнули, что для обеспечения страны антибаллистикой в апреле был впервые заключен рекордный контракт на сотни ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии. Они начнут поступать в течение следующих лет.
Кроме того, впервые был сделан шаг к закупке около сотни ракет к Patriot на 1 млрд долларов за счет кредита Евросоюза. В этом году Киев также впервые стал получать ракеты со складов дружественных стран.
«Однако этого недостаточно – Украине критически нужны дополнительные ракеты к системам Patriot. Они на складах партнеров. И именно от быстрых решений, масштабирования механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба», - подчеркнули в Минобороны.