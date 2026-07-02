В Беларуси продают бывшую шляхетскую винокурню XIX века 1 2.07.2026, 20:10

Сколько просят за исторический комплекс.

Необычный объект появился на рынке недвижимости. Под Червенем выставили на продажу бывшую шляхетскую винокурню XIX века, сообщает портал «Домовита».

За исторический комплекс просят 145 330 (около $50 тыс.). Причем покупатель получит не только старинные здания, но и готовую концепцию развития этой площадки.

Бывший спиртзавод находится в деревне Новый Шлях Червенского района. Когда-то он принадлежал шляхетскому роду Слатвинских, владевшему усадьбой в соседних Рованичах.

До наших дней сохранились два здания. Главное производственное помещение площадью 231 м2 построено из бутового камня и красного кирпича. Толщина стен здесь достигает метра, а высота потолков – 9 м.

Второе строение значительно меньше – 69 м2. Раньше оно служило спиртохранилищем и было вынесено отдельно из соображений пожарной безопасности.

После Первой мировой войны производство здесь прекратилось, а в советское время постройки использовали как зерносклад.

Несмотря на возраст, здания сохранились в хорошем состоянии и не выглядят аварийными.

Вместе с бывшей винокурней новому владельцу передадут право аренды участка площадью 1,66 га.

Территорию уже подготовили к дальнейшему развитию: убрали поздние советские пристройки, подвели электричество и оформили необходимую документацию.

Ну а главный бонус – полностью готовый проект восстановления исторического комплекса. Он уже согласован и включает архитектурные решения, схемы инженерных сетей, очистных сооружений, подъездных дорог и пожарной безопасности.

Изначально на этом месте хотели открыть загородный комплекс с крафтовым производством, дегустационным залом, а также площадкой для свадеб, корпоративов и других мероприятий, но позже проект законсервировали.

Теперь же воплотить эти идеи в жизнь предстоит будущему владельцу.

Фото: Фото: domovita.by

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