Fox News: За спиной Путина два крупных клана устроили разборки за власть 2.07.2026, 20:38

Массовые убийства российских генералов обнажили растущий раскол между армией и ФСБ.

Fox News пишет, что убийства и атаки против российских генералов обнажают растущую вражду внутри силового аппарата Путина. По данным издания, потери среди высших офицеров усиливают напряжение и обостряют конфликт между армией и ФСБ - двумя главными опорами путинского режима.

Российские военные требуют защиты для генералов, но спецслужбы не хотят брать на себя ответственность за безопасность командиров.

«Между российскими силовыми структурами существуют внутренние трения», — заявил европейский разведывательный источник Fox News Digital. «Военные хотят, чтобы ФСБ обеспечивала физическую защиту российских генералов, однако ФСБ не желает брать на себя ответственность за военных», — подчеркнул он.

По словам собеседника издания, конфликт отражает более глубокое соперничество внутри системы, где спецслужбы традиционно занимают более привилегированное положение, чем армия.

«Это идет еще с советских времен. Спецслужбы не любят военных, а военные не любят спецслужбы», — отметил источник.

С начала полномасштабной войны российские генералы погибали в результате ударов, атак беспилотников, подрывов автомобилей, авиакатастроф и боевых действий на фронте. Fox News со ссылкой на Mediazona пишет, что с начала вторжения подтверждена гибель как минимум 15 российских генералов.

Российский оппозиционный политик Максим Кац считает, что центральное противоречие в том, что война повысила значение армии на поле боя, но политическая система в Москве по-прежнему видит в генералах потенциальную угрозу.

В результате Кремль оказался в опасной ловушке. Для продолжения войны ему нужны опытные командиры, но силовая вертикаль не доверяет собственной армии и не спешит защищать ее высший состав. Это уже не просто серия ударов по отдельным офицерам, а симптом внутреннего раскола в системе Путина, пишет издание.

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