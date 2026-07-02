Турция планирует перейти на платежи в евро
- 2.07.2026, 21:38
Анкара направила письмо в Европейский платежный совет.
Турция направила письмо в Европейский платежный совет (EPC), сообщив о заинтересованности присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом говорится в заявлении по итогу экономического диалога высокого уровня ЕС-Турция.
«Стороны согласились, что потенциальное участие Турции в SEPA позволит осуществлять более быстрые трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС», — говорится в документе.