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Турция планирует перейти на платежи в евро

  • 2.07.2026, 21:38
Турция планирует перейти на платежи в евро

Анкара направила письмо в Европейский платежный совет.

Турция направила письмо в Европейский платежный совет (EPC), сообщив о заинтересованности присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом говорится в заявлении по итогу экономического диалога высокого уровня ЕС-Турция.

«Стороны согласились, что потенциальное участие Турции в SEPA позволит осуществлять более быстрые трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС», — говорится в документе.

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